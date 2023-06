Vigili del Fuoco salvano anziano in difficoltà a Firenze, un elogio all'operato dei custodi dei cittadini

Ventiquattro giugno, festa di San Giovanni: via Maggio era deserta. Davanti a via de’ Marsili, che da piazza Pitti conduce nella suddetta via Maggio, erano posteggiati un rosso camion dei pompieri, un’ambulanza e una macchina dei vigili urbani. Sul mezzo del giorno, il raro traffico della giornata festiva era interrotto.

Alcuni amici del Caffè Bianchi da giorni non vedevano il signor W. Diceva di avere 80 anni, ma quasi tutti sapevano che ne aveva molti di più. Gli amici, preoccupati, sono andati a casa sua, in via Maggio, e sono riusciti ad arrivare alla porta del suo appartamento. Suonavano al campanello e nessuno rispondeva. Poi hanno sentito delle parole sconnesse. Scattato l’allarme, sono arrivati i pompieri. Questo, ora, è un elogio dei vigili del fuoco. Si chiamano “vigili del fuoco“, ma si potrebbero definire a buon diritto i custodi dei cittadini in difficoltà. Tutti li vedono in televisione quando agiscono per le grandi catastrofi naturali. Vengono inquadrati dalle telecamere e dai flash dei fotografi. In via Maggio non c’era nessuno. Hanno agito con una pacata determinazione, senza un apparente minimo sforzo, pur facendo un intervento complesso. Hanno tagliato un’inferriata a una finestra del piano terra; poi, per sradicarla in parte, hanno fatto entrare il loro camion nella piccola via de’ Marsili; con una catena hanno agganciato l’inferriata e hanno aperto un lato. In un attimo due vigili del fuoco, con un gesto agile, si sono introdotti nell’abitazione. Hanno trovato per terra il signor W.: probabilmente era caduto molte ore prima e non era stato più in grado di rialzarsi.

Sembra questo un fatto ordinario, ma se non ci fossero stati i pompieri in quell’ora di lavoro sotto il solleone, l’anziano in difficoltà e solo sarebbe morto. I vigili del fuoco non vanno ringraziati solo quando fanno i grandi interventi. In via Maggio c’erano tre o quattro persone che hanno assistito a questa operazione. Una cittadina li ha ringraziati. Loro hanno sorriso e hanno detto: "E’ quello che dobbiamo fare". Se ne sono andati via come se nulla fosse successo. Quest’elogio pubblico a questi uomini è un ringraziamento che, credo, tutta la città condivida.