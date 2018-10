Firenze, 7 ottobre 2018 - Tre pensionamenti salutati in maniera spettacolare dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Firenze . Il ritiro dal lavoro del caporeparto Massimo Turrini, in servizio nella sede centrale, del caporeparto Stefano Contini, in servizio al distaccamento di Borgo San Lorenzo, e del caposquadra esperto Alessio Ceseri, anch'egli in sede centrale, è stato celebrato a dovere dai colleghi.

In ogni sede il saluto è stato accompagnato dal suono delle sirene dei mezzi di soccorso e da una fila di uomini che con gran fragore ha applaudito i colleghi.

Il caporeparto Massimo Turrini, entrato nel corpo nazionale dei vigili del fuoco nel 1985, dopo il corso di formazione a Roma fu assegnato a Firenze, il suo lungo percorso di carriera e i vari passaggi di qualifica lo hanno portato a essere capo turno provinciale della sede centrale. Un ruolo non semplice, che nasce da una interazione di equilibri, professionalità e umanità. Tra le molte missioni alle quali ha partecipato l’esondazione a Cremona, il naufragio della Moby Prince, i terremoti in Umbria/Marche, dell'’Aquila e di Amatrice.

Il caporeparto Contini entrò nel corpo nazionale dei vigili del fuoco nel 1986. Dopo il corso di formazione alla scuola antincendi di Capannelle a Roma fu trasferito al comando di Novara e dopo un anno arrivò a Firenze. La sua carriera è stata segnata da molte calamità, tuttavia un importante ruolo lo ha visto protagonista come capo distaccamento di Borgo San Lorenzo dove è rimasto sino al passaggio in quiescenza.

Il caposquadra esperto Ceseri, entrato nel corpo nazionale dei vigili del fuoco nel 1990, dopo il corso di formazione a Roma, fu assegnato al Comando Provinciale di Bologna e successivamente a Firenze. Come ogni vigile del fuoco anche Ceseri ha vissuto molte emergenze, ma sicuramente l'intervento di soccorso riguardante l'esplosione di una villetta a Bellariva è stato particolarmente significativo e valorizzato da un riconoscimento importante.

"Cari Massimo, Stefano e Alessio - scrivono i colleghi - il Comando tutto vi saluta con grande affetto e vi ricorda che non si smette mai di essere un vigile del fuoco".