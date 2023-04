Vigilanza privata per altri 15 giorni "Furti e atti vandalici diminuiti"

Dopo le prime due settimane di sperimentazione, l’Associazione Leopolda Viva onlus ha deciso di rinnovare per altri 15 giorni il contratto di collaborazione con le guardie giurate ingaggiate come deterrente ai raid alle auto in sosta e ai furti in appartamento. "Siamo soddisfatti del lavoro svolto durante questa prima fase dall’impresa di vigilanza, la cui attività di sorveglianza e di segnalazione ha fatto sì che nelle ore notturne siano sensibilmente diminuiti gli episodi di rottura dei finestrini delle auto parcheggiate e che non si sia verificato alcun tentativo di introduzione nei condomini e nei garage privati". Con questo post l’avvocato Giovanni Matino, presidente dell’associazione Leopolda Viva che raccoglie residenti del quartiere, a due passi da Porta al Prato, annuncia il rinnovo della collaborazione. "L’Associazione - riprende Matino - ha deciso di proseguire per ulteriori 15 giorni, auspicando che in questo periodo da un lato venga potenziata l’attività di controllo e di presidio svolta dalle forze dell’ordine, come già sollecitato nei giorni scorsi dal sindaco, dall’altro che i condomini interessati, mediante un’azione concordata e coordinata, adottino in tempi rapidi le decisioni opportune al fine di sorvegliare nella maniera più adeguata l’intera area".

