Sicurezza, Hollberg: “Da anni chiedo la vigilanza contro i bagarini”

Firenze, 11 settembre 2023 - "Io chiedo una vigilanza davanti al museo contro i bagarini dal 2015, sarebbe una cosa molto importante perché il mancato decoro con i venditori abusivi davanti al museo non mi pare opportuno". Lo ha detto Cecilie Hollberg, direttore della Galleria dell'Accademia di Firenze, a margine di un evento, intervenendo nel dibattito sulla sicurezza e sulla vigilanza per i musei in città. Quando si parla di vigilanza, ha aggiunto Hollberg, si tratta "di forze dell'ordine e fa parte della loro divisa anche un'arma. Su questo non vedo motivo di allarmarsi perché li vediamo ovunque e sarebbe il caso di avere una presenza delle forze dell'ordine per dare rispetto anche all'esterno di questo fantastico museo".