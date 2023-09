Videosorveglianza, a Calenzano aumenteranno gli ’occhi elettronici’

Ammontano a poco meno di 162mila euro i costi per i progetti di installazione ed implementazione del sistema di videosorveglianza cittadina previsti in una delibera della giunta comunale del 2020, in parte finanziati con un contributo ministeriale e in parte da un contributo della Regione Toscana. La ‘quantificazione’ è stata varata ancora dalla giunta municipale calenzanese che ha approvato recentemente una nuova delibera. Da sempre Calenzano, rispetto ai Comuni limitrofi, ha un atteggiamento di grande favore rispetto ai sistemi di videosorveglianza e un’ampia dotazione di ‘occhi elettronici’ che aumenterà ancora. Nel gennaio scorso è stato presentato infatti un maxi progetto redatto dalla polizia municipale predisposto per partecipare a un bando del ministero dell’Interno con la richiesta di un finanziamento di 225mila euro. Al Ministero competente è stato chiesto il finanziamento di tre postazioni di videosorveglianza, due ai giardini di via Manara e una in via del Pino, per supportare le forze di Polizia nell’attività di prevenzione e contrasto delle illegalità e migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini, scoraggiando possibili comportamenti contro la legge attraverso cartelli che avvertono della presenza delle telecamere. Incentrata invece soprattutto sulla mobilità la postazione di videosorveglianza inserita nel progetto in cui è stato chiesto il finanziamento ministeriale a Le Croci.

S.N.