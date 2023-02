Vicchio punta tutto sull’elettrico Pronte cinque colonnine di ricarica

di Nicola Di Renzone

Vicchio avrà cinque colonnine di ricarica per auto elettriche. Se una è in funzione già dal 2021 in in piazza della Vittoria, altre quattro saranno installate dalla società A2A E-Mobility, che si è aggiudicata il servizio. All’avviso pubblico emesso dal Comune avevano infatti partecipato otto società.

Nello specifico due nuove colonnine saranno installate in piazza Puccini (tra il supermercato Coop e gli impianti sportivi, dove già si trova anche il fontanello, una in via della Resistenza (nella zona artigianale) e una in largo Corsinovi (vicino al lago e al parco di Montelleri). L’Amministrazione comunale, infatti, fa sapere che ritiene strategica la diffusione di un sistema di mobilità sostenibile, cioè a basso impatto ambientale ed energetico, con l’obiettivo di una progressiva riduzione di consumo di carburanti da fonti fossili e l’abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico e acustico.

E che anche questa scelta si inquadra in una più ampia strategia ‘green’ che adotta e incentiva tecnologie avanzate per migliorare l’efficienza energetica e fornire servizi al cittadino con una maggior vivibilità degli spazi pubblici e nel rispetto dell’ambiente. "L’azione green continua - sottolineano il sindaco Filippo Carlà Campa e l’assessore alla Transizione energetica Franco Vichi -. La mobilità elettrica sarà la mobilità del futuro prossimo e ci stiamo quindi preparando. Aumentiamo infatti da 1 a 5 le colonnine di ricarica così da implementare il servizio ai cittadini. A quella già presente se ne affiancheranno prossimamente altre quattro in tre punti del capoluogo, con l’investimento di A2A che ne effettuerà la gestione". La tariffa di vendita dell’energia sarà determinata dal concessionario, secondo la normativa vigente.