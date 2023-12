’Vicchio per Campi’. Cene e mercati solidali per aiutare gli alluvionati

"Vicchio per Campi", è il cartellone di eventi organizzato, in favore dei paesi alluvionati dalle associazioni vicchiesi: tra pranzi, cene, mercatini, serate a premi e la tombola di Natale. Prossimo appuntamento venerdì con i cori dell’Unità Pastorale, alle 17.30 alla chiesa di San Giovanni Battista. Venerdì 15 cena di raccolta fondi al circolo "Tre Castagni" di Villore (prenotazioni al 3285393356). Vari gli appuntamenti del 17: mercatino di beneficenza sotto le logge di piazza Della Vittoria, organizzato dall’associazione Indaco Teatro con l’Altro Aps, pranzo di raccolta fondi all’oratorio delle Caselle organizzato dalla Caritas Diocesana e alle 17.00 raccolta fondi con premi al circolo Il Cistio. Domenica 24 alle 22.00 Tombola di Natale al circolo Arci , e venerdì 5 alle 19.30 Vicchio a Tavola al pala sport, prenotazioni al numero 3249070857. L’associazione sportiva Sandro Vignini devolverà un euro per ogni biglietto emesso e nei negozi si troverà una scatola per raccogliere offerte.

