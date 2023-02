Progettare un futuro sostenibile. Una delegazione di Vicchio in Finlandia - con il sindaco Filippo Carlà Campa, l’assessore ai gemellaggi Sandra Pieri e il project manager Mattia Rossi di Cultura Republic Ets - a confronto con altre municipalità europee per tre giorni di incontri e tavoli di co-progettazione, per confrontarsi e scambiare esperienze in corso. Le delegazioni erano ospiti di Iclei (Organizzazione internazionale non governativa amministrazioni locali per la sostenibilità) nella città di Espoo in Finlandia, dal 7 al 9 febbraio. Vicchio ha esposto le istanze dei piccoli comuni in un contesto europeo e presentato il suo progetto di coworking rurale diffuso. Finanziato dalla UE, "Blue Samm" è un progetto che conta 8 realtà diverse con il Comune vicchiese capofila.