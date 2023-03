Vicchio comune “tempestivo”: paga le fatture 14 giorni prima della scadenza

Laura Bacciotti

Vicchio (Firenze), 9 marzo 2023 - Le pubbliche amministrazioni, secondo la normativa vigente, sono tenute a pagare le fatture commerciali entro 30 giorni dalla data di ricevimento. Il Comune di Vicchio paga 14 giorni prima della scadenza. Lo attesta per l’anno 2022 l’“Indice di tempestività dei pagamenti”, avvalorato dalla Piattaforma Crediti commerciali dell’Area Rgs (Ragioneria Generale dello Stato) del Mef (Ministero Economia e Finanze).



La pubblica amministrazione è tenuta a elaborare periodicamente tali dati e alla loro pubblicazione per obblighi di trasparenza. Nel 2022 il Comune ha pagato fatture commerciali per un importo complessivo di oltre 4 milioni di euro, con un “Indice di tempestività dei pagamenti” di -14,28. In altre parole: i pagamenti sono stati effettuati mediamente in anticipo di 14 giorni rispetto ai tempi di scadenza delle fatture. E per questo l’ente nel 2023 non è tenuto all’accantonamento del Fondo di garanzia dei debiti commerciali (fondo previsto dalla legge). “E’ un dato assolutamente positivo - sottolinea con soddisfazione la vice sindaco e assessore al Bilancio e Finanze Laura Bacciotti -, che evidenzia una gestione efficiente, un controllo e monitoraggio puntuale di spese e pagamenti, ma anche attenzione verso aziende, operatori economici e fornitori di servizi visto che paghiamo le fatture mediamente ben prima la loro scadenza, attenzione verso i cittadini”.



Sul fronte dei cantieri sono diversi quelli aperti a Vicchio. Ad inizio settimana, nonostante il maltempo, sulla SP 551 in località Arsella la Città Metropolitana di Firenze aveva iniziato lavori di manutenzione straordinaria che consistono nella realizzazione di marciapiedi con abbattimento delle barriere architettoniche, mentre in piazza Giotto sono stati montati i ponteggi intorno alla statua del grande artista che è interessata da un intervento di restauro a cura di operatori specializzati. Sempre ad inizio settimana presso la centrale a biomasse è stata consegnata la nuova caldaia, che nei prossimi giorni sarà installata ed andrà ad affiancare le altre due già attive: si tratta di un investimento di 350.000 euro circa relativo al miglioramento del funzionamento e dell’efficienza dell’impianto che riscalda edifici comunali e plessi scolastici vicchiesi. Intanto, in materia di sicurezza stradale, è in corso da parte del Comune l’installazione di dossi rallentatori nei punti della viabilità comunale maggiormente critici, segnalati anche dai cittadini. Al momento sono 11 i dossi posizionati.