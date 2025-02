Vicchio, cerimonia in Comune per i neo maggiorenni: per loro Costituzione e ‘Vicch18 card’

Vicchio (Firenze), 3 febbraio 2025 - Erano visibilmente emozionati i 21 neo 18enni che ieri pomeriggio in sala del Consiglio comunale hanno partecipato alla cerimonia a loro dedicata promossa dall’Amministrazione comunale. Ad accoglierli il sindaco Francesco Tagliaferri, anch’egli emozionato, che ha rivolto loro gli auguri per essere diventati maggiorenni ed ha poi illustrato l’iniziativa che, dopo quella di ieri, la prima, si ripeterà ogni anno.Alle ragazze e ai ragazzi presenti sono state consegnate una copia della Costituzione e la “Vicch18 Card” con la quale per un intero anno potranno entrare gratuitamente al Cinema Giotto e ai due musei vicchiesi (Museo di Arte sacra e Religiosità popolare e Museo Casa di Giotto). “La maggiore età è un momento fondamentale, segna l’ingresso nella società civile acquisendo diritti e doveri di cittadino. Fate tesoro della Costituzione, lì ci sono i valori e i principi fondanti della nostra Repubblica, per una società capace di dare pari diritti e dignità. E approfittate della card per vivere un anno di cultura gratuita!”, ha sottolineato il sindaco di Vicchio Francesco Tagliaferri, under 30, esortandoli a impegnarsi per la comunità e il bene comune, nel volontario, nelle tante associazioni locali. A 18 anni, il minorenne diventa maggiorenne e acquisisce nuovi diritti. Questo significa poter compiere atti giuridici senza l’intervento dei genitori. Si diventa ad esempio cittadini a tutti gli effetti ottenendo il diritto di voto. Questo diritto fondamentale consente di esprimersi durante le elezioni, siano esse locali, regionali o nazionali. Votare significa influenzare il futuro della società, ma anche prendere posizione su temi che influenzano la vita quotidiana. Diventare maggiorenni apre la porta a molte procedure legali prima inaccessibili. Affittare un appartamento, firmare un contratto di lavoro o aprire un conto corrente diventa possibile senza l’autorizzazione dei genitori. Questa autonomia giuridica permette di prendere decisioni importanti, come sottoscrivere un’assicurazione sanitaria o firmare un contratto di affitto per il primo appartamento da studente. Di fronte a queste nuove possibilità, è bene essere responsabili. A Vicchio nel 2024 hanno compiuto 18 anni in 92, coloro che non erano presenti alla cerimonia potranno rivolgersi all’Ufficio Segreteria per ritirare copia della Costituzione e la “Vicch18 Card” (per l’ingresso gratuito al cinema e ai musei va esibita insieme al documento d’identità).