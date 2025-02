Vicchio (Firenze), 7 febbraio 2025 - Vicchio, bilancio e opere: dall’Amministrazione comunale ‘Operazione Trasparenza’. È stata messa in programma un’assemblea pubblica sulla situazione finanziaria il 22 febbraio alle ore 17 al Teatro Giotto.

“Operazione Trasparenza”

“Operazione Trasparenza” dunque sullo stato generale del Comune di Vicchio. La promuove l’Amministrazione comunale, a otto mesi circa dall’insediamento, coerentemente con gli impegni dichiarati nel programma di mandato. Un percorso di partecipazione e confronto che inizia dall’analisi e l’illustrazione della situazione finanziaria ed economica del Comune con l’assemblea pubblica indetta per sabato 22 febbraio alle ore 17 al Teatro Giotto, e che successivamente proseguirà facendo il punto sui principali cantieri aperti.

Partecipazione e Trasparenza

L’Amministrazione comunale ha scelto di convocare un’assemblea pubblica e di prevederla in uno spazio ampio come il teatro allo scopo di agevolare la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini e riferire in modo trasparente. Sarà presa in esame, nello specifico, la situazione complessa relativa alla predisposizione del bilancio e ai bilanci precedenti chiarendone le cause e indicando le possibili misure di intervento.

Il sindaco: “L'importanza della Chiarezza”

Sottolinea il sindaco di Vicchio Francesco Tagliaferri: “Un’amministrazione aperta, inclusiva, volta all’ascolto e al confronto, questo è il modello che abbiamo proposto nel programma elettorale e di mandato e questo è il modello che stiamo perseguendo. Iniziamo in particolare da un tema importante, ossia la situazione delle finanze comunali, perché fin da subito avevamo espresso forte preoccupazione sui conti del Comune.

La situazione ereditata è molto seria, grave - chiarisce il sindaco di Vicchio Francesco Tagliaferri -. Assai peggiore di quanto fosse stato previsto e avessimo già dichiarato in pubblico, differentemente dal racconto ottimistico che l’amministrazione precedente ha continuato a ripetere. Smaschereremo le falsità, le frottole, le fake news che ancora si cerca di rifilare alle persone. Diremo qual è la realtà e lo faremo dati alla mano, dati oggettivi, inconfutabili. Diremo tutto quello che c’è da dire con chiarezza, con schiettezza. E con altrettanta chiarezza - conclude il sindaco di Vicchio Francesco Tagliaferri - spiegheremo le azioni che stiamo intraprendendo con coraggio e responsabilità tutelando il Comune e i nostri cittadini.”

Maurizio Costanzo