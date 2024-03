Vicchio, l’amministrazione comunale incontra le associazioni

Vicchio (Firenze), 2 marzo 2024 - Folta presenza delle associazioni vicchiesi lunedì sera nella Sala consiliare. Oltre 40 persone, rappresentanti delle associazioni locali, hanno partecipato infatti all’incontro che sindaco e giunta hanno promosso per tracciare, quasi alla conclusione del mandato amministrativo, una sintesi dell’attività svolta e confrontarsi, per raccogliere opinioni, osservazioni e proposte. E quello emerso è stato, complessivamente, un giudizio positivo. “E’ stato un interessante e stimolante momento di confronto - sottolinea con soddisfazione il sindaco Filippo Carlà Campa -, che ha permesso non solo di fare il punto sull’attività e le scelte fatte dall’insediamento dell’Amministrazione, segnato, non ce lo scordiamo, da un’emergenza come il Covid da affrontare e gestire, ma anche e soprattutto - aggiunge - di raccogliere pareri e contributi. Un bilancio di mandato dedicato alle associazioni con cui in questi anni abbiamo mantenuto rapporti costanti e di reciproca collaborazione. Una collaborazione fattiva che ha portato a realizzare progetti, iniziative, a rivitalizzare manifestazioni della nostra tradizione, a fare dei cambiamenti e a ripensare delle scelte quando si è reso necessario. Un’idea di comunità - prosegue -, che anche lunedì sera ho visto esserci ed essere viva, vivace, matura, attiva. Siamo lusingati da tutti i riscontri positivi ricevuti, ci restituiscono tutto l’impegno che abbiamo messo in questi quasi cinque anni. E anche le pochissime voci critiche sono e saranno di stimolo a fare meglio. A tutte le associazioni, risorse della nostra comunità, un ringraziamento per il contributo che hanno dato e continueranno a dare. La loro passione inesauribile - conclude - sa di trovare in questa Amministrazione un interlocutore sempre disponibile". Sviluppo, infrastrutture, agricoltura, commercio, turismo, terziario, connessioni veloci sono stati tra i temi affrontati martedì pomeriggio in un incontro tra amministrazione comunale di Vicchio e associazioni di categoria. Oltre al sindaco Filippo Carlà Campa e buona parte della giunta - il vicesindaco Laura Bacciotti e l’assessore Rebecca Bonanni col consigliere del sindaco per Lavori pubblici e Urbanistica Fabio Cipriani -, erano presenti Giacomo Borselli per l’Associazione Industriali, Enrico Paoli per Confcommercio, Matteo Borselli per Coldiretti e Giacomo Matteucci per Unione Agricoltori. Un confronto ampio sui temi amministrativi e le questioni più “attenzionate” dalle associazioni di categoria, su opportunità e criticità del territorio, che ha preso avvio da un bilancio di mandato illustrato sinteticamente dal sindaco. Ne è emerso un generale apprezzamento per l’impegno dell’Amministrazione comunale. Medesimo giudizio è stato espresso dai rappresentanti di Confesercenti, Stefania Modi e Letizia Tempesti, che impossibilitati a partecipare hanno chiesto di anticipare l’incontro. Non hanno potuto essere presenti anche Cna e Cia, che si sono comunque rese disponibili per altra data. Sottolinea il sindaco Filippo Carlà Campa: “Credo fosse doveroso, quasi alla conclusione dei 5 anni di mandato amministrativo, confrontarci con interlocutori importanti del territorio con cui sono stati tenuti nel tempo proficui rapporti. Li ringrazio e li ringrazio anche per il contributo alla discussione che hanno fornito, che è stato interessante e utile. Sentirsi riconoscere attenzione e disponibilità come Amministrazione ci ha fatto particolarmente piacere ed è uno stimolo per un impegno costante”. Maurizio Costanzo