Viareggio, un porto senza pace: "Non serve boicottare l’Authority"

"Stupisce che su un problema come l’insabbiamento del porto di Viareggio, invece di lavorare tutti insieme, si alzi un polverone per criticare la Regione e per dire che bisogna cancellare l’Autorità portuale". Federica Maineri, responsabile delle politiche del mare per il Pd della Toscana (ma anche ex vicesindaca della giunta Del Ghingaro fino a febbraio 2022, prima della rottura con i Dem) risponde alle accuse del primo cittadino di Viareggio pubblicate ieri su La Nazione.

Nessuna replica invece da parte del presidente della Regione, Eugenio Giani, e dall’assessore Stefano Baccelli, citati a loro volta da Giorgio Del Ghingaro in vari post e: entrambi hanno preferito non rispondere all’attacco, chiaro, del primo cittadino di Viareggio, col quale sembrava fosse stata raggiunta una qualche intesa. E invece no.

"Siamo di fronte a continui ribaltamenti della realtà – sostiene Maineri -. Addirittura il sindaco di Viareggio arriva a sostenere che le mie critiche sarebbero rivolte alla Regione e all’Autorità portuale, quando ho detto cose completamente diverse. Ho affermato e ribadisco che da parte del presidente Giani e della Commissione regionale c’è stato un grande lavoro. Da un lato per destinare risorse e ristori ai pescatori, anche chiedendo un impegno al Governo nazionale che purtroppo continua a latitare. Dall’altro per risolvere in tempi brevi la problematica dell’insabbiamento del porto. Sempre Giani è venuto a Viareggio due volte per queste problematiche, mentre la commissione regionale nei giorni scorsi ha incontrato i pescatori".

Nessuna latitanza, quindi, secondo Maineri. "La draga era in attività nella parte più esterna dello stesso porto già a novembre – dice ancora – quando le forti mareggiate, avvenute parallelamente alle alluvioni di altre zone della nostra regione, hanno peggiorato il problema. Da allora l’Autorità portuale sta lavorando, insieme alla Capitaneria di porto, e sta facendo ciò che serve. Purtroppo, per una questione legata alle nomine, il primo cittadino ha rallentato e ostacolato gli interventi dell’Autorità portuale che potevano essere già stati messi in atto".

E prosegue così nella sua analisi: "In questo modo sono stati penalizzati il comparto della pesca e quello della nautica, come già sottolineato dai rappresentanti del settore. Mi sembra assurdo, infine, mettere in discussione l’importanza strategica dell’Autorità portuale in una città come Viareggio e arrivare a proporre di cancellarla. Dovremmo cercare di lavorare insieme per farla funzionare – conclude Maineri – e non boicottarla per una battaglia sulle nomine che va avanti ormai da anni".