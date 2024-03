Viale Strozzi, chiusura notturna di una carreggiata fino a giovedì. Sirio si ferma alla Fortezza, poi navette

Lavori tramvia, fino a giovedì in orario 22-5 sarà chiusa la corsia di viale Strozzi lato edifici tra viale Lavagnini e via Lorenzo il Magnifico; previsti anche restringimenti di carreggiata in viale Strozzi (nelle corsie in direzione del sottopasso e tra via Dolfi e viale Lavagnini nella direzione verso piazza della Libertà) e in viale Lavagnini (tra viale Strozzi e il civico 47). Questi provvedimenti saranno replicati lunedì 18 e martedì 19 marzo. Si ricorda che per effettuare queste operazioni sarà interrotto il servizio della T1 tra le fermate Fortezza e Strozzi Fallaci dalle 23 fino a fine servizio (00.30). Nel tratto Fortezza-Strozzi sarà istituito un servizio navetta. Servizio regolare sugli altri tratti Villa Costanza-Fortezza e Strozzi Fallaci-Careggi. Continuano i lavori pure in piazza della Libertà. Da stasera in orario notturno (21-5) scatteranno restringimenti di carreggiata tra viale Don Minzoni a via Lorenzo il Magnifico e tra via il Magnifico e Lavagnini.