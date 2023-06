Viale Redi La guerra dei pini "C’è il progetto alternativo"

FIRENZE

Un risparmio di quasi 2 milioni di euro, il mantenimento della siepe di pitosforo, la chiusura delle intersezioni lungo l’aiuola spartitraffico e l’impianto di 26 nuovi pini per portare a 78 il totale di quelli presenti. Sono i pilastri del progetto presentato ieri da Italia Nostra Firenze per la sistemazione di viale Redi. Un piano in alternativa a quello del Comune con una postilla: "Fermatevi, siete in tempo e salvate i pini". Dietro il progetto l’architetto Massimo De Vico Fallani, Mario Bencivenni, presidente di Italia Nostra Firenze e accademico, Gilberto De Giusti e il tecnico Paolo Bassetti. L’assunto su cui si basano: i pini non hanno danneggiato pozzetti e caditoie, ostruiti invece per mancata manutenzione e svuotamento e nemmeno l’asfalto.

"Quello che recepiamo dal progetto del Comune - spiega Mario Bencivenni - è di chiudere l’aiuola nelle intersezioni per scongiurare le inversioni di carreggiata che risultano pericolose. Ma per farlo il Comune distrugge una siepe di pitosforo alta un metro e cinquanta, con una importante azione di assorbimento di polveri sottili e frangifari. Al suo posto pianterà delle erbacee rasoterra". Per l’associazione gli assunti secondo cui le radici dei pini abbiano danneggiato manto stradale e fognature non stanno in piedi. "Quanto affermato dalla relazione tecnica dello stato attuale da modificare non corrisponde alla realtà". Sempre le relazioni del Comune non menzionerebbero un rischio prodotto dagli alberi. "Gli alberi - spiegano dall’associazione - si trovano in classe C e il 51% i è stato classificato come rischio 7, ciò significa che il pino si trova in una realtà frequentata: non un rischio connesso alla debolezza strutturale, ma alla collocazione". Le altre contestazioni: verifiche tardive sulla nidificazione sui pini abbattuti il 4 giugno. "È stata - spiegano - effettuata il 2 maggio dalle 17 alle 17,40, cioè sei ore prima l’inizio programmato dei lavori e il giorno dopo l’esposto che l’associazione ha presentato il 1 maggio ai Forestali".

Infine: il sospetto di irritualità nell’abbattimento-blitz. "Il taglio è stato in una notte festiva, senza comunicazione, sfruttando il divieto di pulizia delle strade. Non è stato effettuato da una ditta appaltatrice, ma da operatori del Comune. Vogliamo capire se il personale precettato per l’abbattimento avesse i requisiti per farlo".

Claudio Capanni