Viale Redi, Giorgio: “Non fermeremo il progetto di sostituzione dei pini”

Firenze, 15 maggio 2023 - "Non fermeremo il progetto perché ha a che fare con la sicurezza: il patrimonio arboreo della città aumenterà di molto, quest'anno metteremo 5mila alberi, bisognerebbe si ascoltassero più gli esperti e meno le persone che hanno meno competenze e informazioni", "'intervento di riqualificazione di viale Redi con la sostituzione dei pini prevede anche la completa riqualificazione della rete di raccolta delle acque meteoriche e stradali". Lo ha detto l'assessore all'ambiente del Comune di Firenze Andrea Giorgio, rispondendo in Consiglio comunale ad un question time posto da Roberto De Blasi (M5s), a proposito della sostituzione dei pini in viale Redi, su cui ci sono state proteste dei comitati, in particolare di Italia Nostra. "Tale progetto è stato approvato nel 2021 con delibera di giunta - ha sottolineato -: io ho trovato questo progetto, ho svolto il 19 luglio 2022 l'incontro che era stato previsto dall'amministrazione dove hanno partecipato anche alcune persone" dei comitati, "vado una volta a settimana in viale Redi e nelle zone limitrofe per parlare con i cittadini e non ho riscontrato né i toni né le posizioni del comitato". Per Giorgio "l'obiettivo non è tagliare gli alberi perché noi siamo impegnati sul tema della riforestazione urbana. È evidente che un progetto, una volta approvato, non può essere rimesso in discussione. Io poi ho risposto a tutti i dubbi e alle sollecitazioni arrivate da associazioni e cittadini".

Niccolò Gramigni