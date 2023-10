Viale Luder piange ancora. Addio al semaforo. Ma il traffico resta in tilt

Gli applausi per l’addio al semaforo di viale Luder, quello che per 30 anni ha regolato l’ingresso in autostrada, sono durati il tempo di un brindisi. Sparito il ’colpevole’ degli ingorghi infiniti in direzione Novoli e in uscita da Firenze, infatti, ne è spuntato un altro: il restringimento sul viadotto all’Indiano che, ormai dal 21 settembre, strozza la viabilità in direzione Scandicci. La carreggiata ridotta, all’altezza della rampa con via Pistoiese, infatti sta facendo impazzire centinaia di automobilisti: chi esce dall’autostrada e tenta di infilare viale Guidoni e puntare Novoli, chi prova a imboccare il ponte all’Indiano e, anche chi, col semaforo di viale Luder in pensione sperava di sfrecciare libero verso l’autostrada.

Tutti sogni andati in fumo. La realtà, dalle 17 fino alle 19 è di un maxi ingorgo perpetuo che congela le auto in viale Luder. Il motivo? Proprio la strozzatura sul ponte all’Indiano che rende il viadotto incapace di digerire e smaltire il traffico in arrivo dall’autostrada e quello proveniente da Careggi e Sesto Fiorentino. La situazione è stata paparazzata da tantissimi fiorentini sui social. La battutina ricorrente: "Ma, scusate, cosa è cambiato rispetto a prima col vecchio semaforo?". A ora ben poco. Ma la speranza è comunque all’orizzonte. Il restringimento di carreggiata sul viadotto all’Indiano infatti sarà sparecchiato presto: la fine dei lavori, necessari per consentire l’installazione delle barriere anti-rumore, finirà come previsto entro una ventina di giorni. Salvo ulteriori imprevisti legati al maltempo. Ma gli interventi, al momento sono quasi al 70 per cento del completamento. Tutto in regola, insomma.

Una volta chiuso il cantiere sul viadotto i benefici della nuova bretellina inaugurata per l’ingresso e l’uscita dall’aeroporto saranno visibili. Idem gli effetti per l’ingresso in autostrada. L’assenza del semaforone a quel punto inizierà a pesare positivamente sul traffico del quadrante nord ovest. Ma fino a quel momento non resta che armarsi di pazienza. E iniziare il conto alla rovescia.