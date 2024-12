Viale I Maggio si tinge di verde. In arrivo più di 2mila nuove piante

Via libera della giunta comunale alla messa a dimora delle alberature e riqualificazione della rotatoria Pegaso, fra viale I Maggio e via Gramsci, e dello stesso viale I Maggio. L’intervento rientra nell’accordo quadro del 2021 per i servizi di manutenzione del verde pubblico sul territorio di Sesto per un importo di oltre un milione e 270mila euro (quasi 327mila dei quali per lavori di manutenzione straordinaria) da diluire nell’arco di quadriennio per opere urgenti o programmate. In questo caso l’importo previsto per lo specifico intervento è di poco più di 123mila euro circa 100mila dei quali solo per i lavori. Per quanto riguarda la rotatoria del Pegaso è prevista, tra l’altro, l’eliminazione di cespugli a macchia e lo spianamento generale dell’area per riportarla alle quote di progetto e permettere un corretto deflusso delle acque.

Sarà poi rimosso il vecchio impianto di irrigazione e il vecchio telo drenante. Operazioni preliminari rispetto allo scavo e messa a dimora di piante arbustive e piccoli alberi in zolla o vaso oltre ad una serie di specie arbustive ‘tappezzanti’. La stessa operazione sarà effettuata anche nel battutissimo viale I Maggio con l’eliminazione, attraverso un miniescavatore, di cespugli a macchia, la rimozione dei vecchi impianti di irrigazione e la predisposizione del terreno per la piantumazione di nuovi arbusti. Previsti poi lavori di demolizione e ripristini di scavi effettuati per la posa in opera di tubazioni. Per le opere in ponte nella rotatoria e nel viale saranno messi a dimora un totale di 2214 di arbusti e erbacee, 927 delle quali, tutti Iris germanica, nel viale. La ditta incaricata, come da accordo dovrà realizzare anche nuovi impianti di irrigazione e occuparsi della manutenzione delle piante per due anni dopo la piantumazione.