’Viaggio tra le canzoni di Battisti’, iniziativa di beneficenza al teatro

Doppia iniziativa di beneficenza grazie al cuore dei chiantigiani, una in favore del dopo di noi per i malati di Alzheimer e l’altra per Casa Marta. Entrambe organizzate dal Lions Club Barberino Tavarnelle, la prima, si terrà al cinema teatro Everest il giorno sedici di marzo alle ore ventuno e vede la partecipazione di Umberto Galimberti per parlare di giovani.

Il titolo dell’iniziativa è "Il futuro del giovani nell’attuale società" ed è organizzata in collaborazione con il Comune di San Casciano.

L’altra serata è in programma il ventotto di marzo alle venti e trenta ed è un tributo al grandissimo cantautore Lucio Battisti, interpete di numerosissimi successi che hanno fatto la stora della canzone italiana. La serata di tributo al genio di Lucio Battisti vedrà la straordinaria partecipazione di Mogol. Proprio con lui il cantautore instaurò un sodalizio artistico che porto entrambi nell’abo d’oro della musica del nostro paese. Per Battisti, scomparso nel settembre del millenovecento ottantotto era un paroliere d’elezione. Con lui alla serata, presente anche Giammarco Carroccia, cantautore italiano noto non soltanto per la sua bravura, ma anche per la sua somiglianza fisica e canora con Lucio Battisti.

L’iniziativa, "Emozioni La mia vita in canzone, viaggio tra le canzono di Battisti e Mogol", si terrà al Tuscany Hall di Firenze. La serata, oltre che una funzione di ricordo, avrà anche una declinazione benefica, visto che il ricavato sarà appunto interamente devoluto al primo hospice pediatrico della regione Toscana.