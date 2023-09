Viaggio teatrale Il cimitero prende vita

La Compagnia delle Seggiole, dopo il successo delle precedenti repliche, torna con tre serate nel Cimitero della Misericordia, detto dei Pinti, per un nuovo straordinario viaggio teatrale.

Realizzato in collaborazione con l’Arciconfraternita della Misericordia di Firenze ed il Cra già Banca Toscana, su testi di Caterina Baronti e con la messa in scena a cura di Sabrina Tinalli, lo spettacolo andrà in scena domani, venerdì e sabato con tre “viaggi“ alle 20.30, 21.30 e 22.30.

All’interno del Cimitero della Misericordia in via degli Artisti 2, lo spettacolo che va in scena si intitola “Il campo santo dei Pinti si svela e si racconta”.

Due Fratelli della Misericordia, una condannata a morte, la morte stessa e un becchino, saranno i fantasmi, tutt’altro che paurosi, che accompagneranno il pubblico alla scoperta del Cimitero della Misericordia, fuori dalla vecchia porta de’ Pinti, una vera e propria isola dei morti ma di cui quasi nessuno, pur passandoci quotidianamente davanti, ne vede l’entrata. Un viaggio teatrale sulla terra ma dei morti allietato dal suono, a volte lugubre a volte allegro, di un simpatico fantasma pianista che paradossalmente suonerà musica dal vivo. Insomma, vita e morte che si prendono per la mano.

In scena Fabio Baronti, Andrea Nannelli, Sabrina Tinalli, Silvia Vettori. Al pianoforte Luigi Ragucci, allestimento e luci Silvia Avigo e Daniele Nocciolini, direttore di scena e organizzazione, Roberto Benvenuti, foto Andrea Ristori. Biglietto intero 19 euro, ridotto 16 euro. Consigliata una calzatura comoda.

Per informazioni: www.lacompagniadelleseggiole.it

O.Mu.