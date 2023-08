Viaggio sulle orme di Dino Campana Show itinerante fra versi e follia

FireNZE

“I miei versi sono meravigliosi; a qualcuno potrà sembrare tutta robetta da fiera. È una grande illusione; sono fatti di tutto quello che vi piacerà”.

Provocatorio, irriverente, folle, ma sempre comunque straordinariamente poetico.

Il 20 agosto 1885, a Marradi, nasceva Dino Campana, che il 1 marzo del 1932 sarebbe andato a morire all’ex Manicomio di Castelpulci a Scandicci. In mezzo, l’altro luogo che segnò la sua drammatica vita è San Salvi, dove il poeta restò a lungo rinchiuso per la sua follia.

Domenica prossima, il viaggio parte proprio da qui, da San Salvi, per un evento a cura dei Chille de la Balanza che ha già avuto grande successo la scorsa estate.

“Tutti pazzi per Campana!“è il titolo del vero e proprio viaggio in bus, in collaborazione con istituzioni locali ed associazioni, dove ad ogni tappa si potrà assistere a brevi performance di poesia, musica e canzone.

Gli spettatori assisteranno infatti al progetto di artisti che hanno proposto in tutt’Europa la poesia campaniana: l’attore-regista Claudio Ascoli dei Chille, anche direttore del progetto, il cantautore Massimiliano Larocca che ha musicato i Canti orfici e l’organettista Riccardo Tesi.

Si parte alle 13.30, dal padiglione che ospita la compagnia teatrale e dove fu rinchiuso Campana: dalla sua stanza al 1° piano scrisse, inascoltato, l’ultima lettera a Sibilla Aleramo “Vieni a vedermi, ti prego…”

L’arrivo a Marradi, Corte delle Domenicane è previsto alle 15:30. Qui sarà possibile visitare i rari materiali sul poeta raccolti al Centro Studi Campaniani.

Artisti e spettatori raggiungeranno poi Casa Campana in via Arione a Lastra a Signa alle 18.15. Ancora uno spostamento verso l’ex Manicomio di Castelpulci a Scandicci (ore 19.15), dove il poeta morì nel 1932. Da qui rientro a San Salvi alle 21.

Ascoli, Tesi e Larocca anticipano alcuni degli straordinari poemi campaniani che sarà possibile vivere in poesia e o canzoni: Genova, Batte botte, Pampa, L’invetriata, Vi amai...

Per essere sul bus e vivere le brevi performances – tutte diverse tra loro – occorre acquistare un biglietto di 10 euro. Info e prenotazioni tel.whatsapp 335 6270739, mail [email protected]

Per le singole performance a Marradi, Lastra a Signa, San Salvi e Castelpulci è consigliata e basta la sola prenotazione.

Olga Mugnaini