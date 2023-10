"Viaggio nella Storia di Barberino Tavarnelle con Mario Forconi"

Mario Forconi, fotografo e collezionista per passione, a 74 anni, continua a viaggiare attraverso luoghi, eventi, persone, generazioni. Lo fa da quarant’anni per raccogliere e collezionare foto e cartoline d’epoca, documenti relativi alle botteghe di una volta che ricostruiscono tradizioni, affetti, lavoro, agricoltura, artigianalità. La comunità di Barberino Tavarnelle viene fuori nelle oltre 8mila foto digitalizzate di Mario Forconi. Immagini che parlano di guerra e pace, di vita e amore, di attività e cerimonie istituzionali, di mestieri e momenti di vita quotidiana, tra i campi, nel giardino di casa, a scuola, per strada, ritratti di famiglia in posa e colti di sorpresa dalla luce di un flash. Oltre un secolo di storia, dalla fine dell’Ottocento ai giorni nostri, in uno migliaia di scatti, in bianco e nero, ingialliti dal tempo, a colori, ancora pieni di memoria, testimonianza, storie da raccontare e condividere. Il sindaco David Baroncelli lo ripercorre sfogliando le foto cartacee e digitali di Mario Forconi di cui è orgoglioso custode. Ricordi vissuti e immaginati, di epoche lontane trasmesse dai nonni, come la seconda guerra mondiale e l’incontro con i neozelandesi che stringevano trionfanti le mani alle massaie di Tavarnelle. Come le ricamatrici che lavorano davanti all’uscio di casa, le prime feste di paese dedicate all’uva e al bestiame, i giovani che giocano per strada e scorrazzano in vespa, i contadini che faticano nei campi.

Un tableau di vita vera, costituito non solo da migliaia di immagini che scandiscono le tappe e le fasi evolutive di una comunità che affonda le sue radici nella cultura agricola e nel mosaico di una tradizione intessuta di occasioni di socialità. Nel lavoro certosino di Mario c’è anche l’attività di archiviazione, costituita da dati ed elementi che definiscono di ogni foto anno, tipologia dell’evento e identificano i soggetti ritratti. Mario Forconi ha raccolto e individuato oltre 60mila nomi di donne e uomini presenti nelle foto raccolte.

Andrea Settefonti