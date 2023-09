Viaggio nel Mediterraneo C’è la compagnia di Gaza

di Sandra Nistri

Un viaggio nel Mediterraneo, dalla Preistoria ai giorni nostri, attraverso le vicende di Cleopatra e Marco Antonio, della principessa Jasmine e Alladin, del re di Persia e Sharazade fino alla Palestina del XX secolo: è lo spettacolo “The Story is Sick“ portato in scena dal gruppo palestinese Ayyam al Masrah - Theater Day Productions (TDP), compagnia no profit nata nel 1994, l’unica attiva nella Striscia di Gaza. “The story is sick“ è in programma stasera alla Biblioteca Ragionieri di Sesto Fiorentino (inizio 21,15, ingresso gratuito con prenotazione www.bibliosestoragazzi.iteventi), domani alle 21 al Centro Lumen a Firenze e lunedì 11 alle 21 a San Casciano al Teatro comunale Niccolini. L’evento è realizzato in collaborazione con Cospe in occasione dei quarant’anni di attività dell’associazione. Un tour denso di significati di cui parliamo con l’autore e regista dell’opera Mohamed Al Hissi.

Perché la storia è malata? Da cosa deriva il titolo dello spettacolo?

"Abbiamo fatto un training con tutto il gruppo di attori, 15 attori e 15 attrici, ho chiesto loro come potevano raccontare e raccogliere storie. Dopo questa fase ho chiesto loro di parlare con delle persone, sposate, divorziate, felici o meno ma l’essenziale era capire come vivevano la loro vita. Abbiamo raccolto storie da tre generazioni diverse, abbiamo iniziato a partire dal 1948 raccogliendo testimonianze anche di padri, madri, nonni, nonne e in tutte abbiamo visto che c’era la malattia. Prima di quella data c’era davvero amore, armonia fra le famiglie, dopo è come se nelle nostre vite fosse entrato un virus e noi vogliamo davvero trovare una medicina per combattere questa malattia. Per questo abbiamo scelto di dare questo titolo".

Come è fare spettacolo nella striscia di Gaza? Quali sono le difficoltà che trovate?

"Molte, come si può intuire, anche di carattere tecnico: abbiamo chiesto ad esempio la possibilità di poter avere impianti per il suono per poter effettuare spettacoli anche all’aperto ma gli israeliani rifiutano di farli arrivare a Gaza. Solo le cose che rientrano nell’ambito del cibo, della scuola e dell’istruzione possono essere fatte entrare ma per il resto è difficilissimo: ci sono molti materiali che ci occorrerebbero cui gli israeliani non permettono di entrare. Ci sono, chiaramente, poi difficoltà legate al fatto che non è possibile parlare di certi temi anche su un palco. Per noi è una sfida, l’artista non è libero di parlare su ogni argomento: questa è la nostra storia, come attori vogliamo raccontare le storie, stiamo parlando del problema ma anche di come trovare la soluzione, vogliamo parlare di pace".

Può il teatro essere un mezzo per parlare di pace e di dialogo anche a Gaza?

"Quello della pace è il sogno palestinese, io ma anche tutti noi ci stiamo chiedendo: quando potremo vivere in pace? Vivere in pace significa vivere in sicurezza, con libertà. Noi sul palco parliamo di tutto questo, noi parliamo dei problemi della gente, di quelle che sono le loro storie, parliamo del loro passato, del presente del futuro, sempre nell’ottica di trovare delle soluzioni per il problema di Gaza e della Palestina. Noi vogliamo che le persone pensino insieme, vogliamo che tutti siano sul palco, non abbiamo paura di niente, questa è la nostra voce. Vogliamo la pace, chi non vuole la pace? Chi non vuole vivere una vita normale? Ne parlo ora che stiamo viaggiando al di fuori di Gaza e ci troviamo in Italia, è difficile viaggiare e a me sembra un sogno. Quando stavo viaggiando in macchina con gli attori mi hanno chiesto se era un sogno, nessuno di loro era mai stato fuori della striscia di Gaza. Quando metti delle persone sotto pressione scoppieranno, pensa a come poter consentire la possibilità di vivere una vita tranquilla e vivranno in pace".