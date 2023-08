Viaggio Musicale in Argentina, Mediterraneo e Persia al Balagan Café Paola Scoppa e Fernando Mazza ci portano in Argentina con la loro voce e chitarra. Enrico Fink ci accompagna in un viaggio attraverso il Mediterraneo alla scoperta della tradizione ebraica. L'Ensemble Lulian ci porta in Persia. Stasera al Balagan Café, via Farini 6. Info: 0552346654.