Viaggio di studenti e professori nei campi di concentramento

Dopo il pellegrinaggio che si è svolto a marzo ed ha visto la partecipazione di 15 studenti di Pontassieve, una nuova delegazione composta da nove ragazzi della scuola Maltoni è partita giovedì insieme a professori e al vicesindaco Carlo Boni, per il viaggio organizzato da Aned che prevede le visite ai lager di Germania, Austria e Italia. Il pellegrinaggio sarà un’opportunità formativa unica per i ragazzi che avranno modo di viverla in prima persona, ripercorrendo un momento tanto significativo quanto doloroso della storia, incontrando protagonisti, luoghi e situazioni della deportazione. Il viaggio prevede le visite ai campi di Dachau, di Ebensee, al Castello di Hartheim e al campo di Mauthausen, dove, domani ci sarà la cerimonia internazionale in occasione del 78° anniversario della Liberazione del Campo che si concluderà lunedì alla Risiera di San Sabba a Trieste.