Viaggio della memoria per quattro alunne di terza media

Quattro studentesse di terza media di Impruneta sono appena rientrate dal Pellegrinaggio della Memoria, il viaggio organizzato da Aned (Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti). Sono state accompagnate dalla professoressa Farina e dal consigliere delegato Andrea Vitali. Il viaggio, durato cinque giorni, le ha portate in visita a Dachau, Ebensee, Mathausen, Gusen, Hartheim e alla Risiera di San Sabba a Trieste. Si tratta di un’esperienza significativa e toccante, per mantenere viva la memoria degli orrori del passato. Le ragazze si sono aggregate a un gruppo di 300 trecento partecipanti provenienti da 21 Comuni della Provincia di Firenze.