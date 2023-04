Viaggio alla scoperta dei carrelli della spesa Le scelte dei singoli clienti per l’ambiente

Divisi in gruppi abbiamo intervistato dieci persone (8 femmine e 2 maschi di età compresa tra i 40 e 60 anni).

Preferisce comprare frutta e verdura sfusa o confezionata nella vaschetta di plastica?

Otto persone hanno risposto che preferiscono acquistare prodotti sfusi. Due hanno risposto che dipende dal prodotto.

Prende cibi da altri Paesi?

Quattro persone hanno risposto che comprano prodotti provenienti da altri Paesi. Tre acquistano solo prodotti locali. Tre hanno risposto che comprano entrambi.

Prende cibi surgelati?

Otto persone hanno risposto sì, mentre soltanto due preferiscono acquistare prodotti freschi.

Prende pesci di allevamento?

Sei persone non comprano pesce di allevamento, altre tre hanno risposto che lo acquistano regolarmente e una soltanto a volte.

Prende le uova con marchio 0?

Cinque persone le acquistano. Tre persone hanno risposto che non guardano la tipologia di uova che comprano. Infine, due le acquistano al mercato o da allevamenti all’aperto.

Cosa fa con gli scarti di cibo?

Tre persone utilizzano gli scarti per altre ricette, altre due non producono scarti e cinque fanno la raccolta differenziata.

Cosa compra a km0?

Sei persone comprano frutta e verdura, tre comprano vari prodotti locali e una persona ha specificato che compra uova e carne.

Porta buste da casa o le prende dal supermercato?

Sette persone le portano da casa, mentre tre utilizzano quelle del supermercato.

Preferisce comprare il succo dentro il cartone o in vetro?

Cinque persone comprano il succo nel cartone, tre lo acquistano in vetro e due hanno detto che non bevono il succo.

Compra prodotti biologici?

Sette persone sì, uno non ne acquista e due a volte.

Da questa esperienza abbiamo scoperto che anche le persone adulte a volte devono riflettere su come fanno la spesa; abbiamo osservato che i prodotti biologici sono più costosi e a volte meno gustosi, ma è importante sceglierli per il bene dell’ambiente. Possiamo quindi riassumere con uno slogan: “Spendi in qualità per la tua quotidianità!”