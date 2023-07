Viaggiatori in Subbuglio, Ritardi di 4 Ore sulla Linea Firenze-Roma Ieri, sulla linea Firenze-Roma, ritardi fino a 4,5 ore a causa di un inconveniente tecnico a un treno. I viaggiatori hanno dovuto sopportare disagi come il caldo e l'impossibilità di utilizzare i bagni. Un trasbordo in linea su un nuovo treno Frecciarossa ha risolto la situazione.