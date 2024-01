Viaggia a zig zag con un tasso alcolemico sei volte superiore al limite: fermata 50enne

Firenze, 30 gennaio 2023 – Domenica mattina gli agenti della municipale hanno notato in via Baracca una Fiat 500 che procedeva a zig zig. Con difficoltà la pattuglia è riuscita a fermare la conducente, una donna di 50 anni di un comune della provincia. La signora aveva un tasso alcolemico di sei volte superiori al limite di legge. Non solo. Dal controllo sulla patente gli agenti hanno accertato che la conducente era già stata fermata in stato di ebbrezza due anni fa ed era ancora nel periodo di prova, con patente rinnovata per 6 mesi con alcune prescrizioni limitative non rispettate. Per la 50enne è scattato il ritiro della patente inviata alla Prefettura per la revoca (con la segnalazione del mancato rispetto delle prescrizioni), mentre l'auto è stata sequestrata ai fini della confisca e portata in depositeria.

Continua dunque l'attenzione della Polizia Municipale per la sicurezza stradale. Gli ultimi controlli del Reparto di Rifredi si sono svolti tra venerdì pomeriggio e ieri mattina. Una cinquantina i veicoli controllati con sette verbali per omessa revisione (sanzione di 173 euro), due i mezzi trovati senza copertura assicurativa (866 euro, 5 punti decurtati dalla patente e sequestro del veicolo) e tre i conducenti colti alla guida con il cellulare (165 euro e 5 punti decurtati sulla patente).