Io viaggio da sola: Firenze è una tappa imperdibile. Ecco la classifica del turismo in solitaria

Turiste a Firenze

Firenze, 16 febbraio 2023 – Firenze è tra le mete più gettonate anche del turismo in solitaria, un’opzione sempre più in voga tra viaggiatori e viaggiatrici. A livello nazionale gli ospiti che hanno scelto di visitare l'Italia - già tra le prime 10 destinazioni di tendenza a livello globale - per conto proprio nel 2022 sono aumentati del 65% rispetto al 2021. In crescita di un terzo nello stesso periodo sia i viaggi in solitaria al femminile, 1 sia i 'solo traveller' italiani. Sono alcuni dati diffusi dall'azienda di viaggi, che ha introdotto oggi una nuova funzione di sicurezza pensata proprio per questo tipo di utenti. Nel primo e terzo trimestre del 2022, quasi un quarto degli italiani ha scelto di viaggiare in solitaria. Tra questi, sono stati particolarmente apprezzati i soggiorni a lungo termine, intrapresi da più della metà degli ospiti.

Le 10 destinazioni nazionali più popolari del 2022 per i viaggiatori in solitaria italiani su Airbnb sono state nell'ordine: Milano, Roma, Torino, Sicilia, Lombardia, Emilia Romagna, Sardegna, Veneto, Firenze, Bologna. L'Italia emerge come una delle mete preferite, tra le prime 10 destinazioni di tendenza a livello globale, per chi viaggia da solo (sia fra gli uomini, sia fra le donne).

In crescita anche i viaggi in solitaria 'al femminile' con le notti prenotate da donne in aumento di un terzo rispetto al 2021. La sicurezza delle donne che viaggiano in solitaria è al primo posto per la community dei viaggiatori. Per ispirare altri ospiti, Airbnb ha rivelato le 10 destinazioni più popolari per le donne italiane che hanno viaggiato da sole nel 2022: Milano, Roma, Parigi, Torino, Sicilia, Lombardia, Londra, Sardegna, Firenze, Barcellona. L'obiettivo di Airbnb è quello di essere un luogo in cui chiunque possa sentirsi al sicuro mentre viaggia, che sia in compagnia di amici, in famiglia o da solo. La funzione di Sicurezza per i Viaggiatori Solitari è quindi pensata per supportare chi viaggia da solo, in una stanza privata o condivisa su Airbnb, e garantire un'esperienza sicura e protetta.