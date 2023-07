Viabilità, via ai lavori su strada

Lavori in corso sulle strade del territorio. A Bagno a Ripoli, chiusa via di Picille fino tutto a domani alle ore 17 per consentire lavori alla rete idrica da parte di Publiacqua. Viabilità consentita solo ai veicoli di emergenza.

A Impruneta sulla provinciale 70 per Pozzolatico per lavori di regimazione idraulica delle acque superficiali e ripristino di un muro franato, senso unico alternato al km 3+400 ino a data da definirsi. Sulla regionale 2 Cassia per ripristino di calcestruzzi ammalorati, senso unico alternato all’altezza del km 287+700 fino fine mese.