Viabilità Settimello Altro cambio. La strada scorrerà verso Sesto

Viabilità a Settimello si cambia ancora. Da lunedì il senso unico in via Arrighetto da Settimello tornerà, in direzione Sesto ripristinando la situazione del marzo scorso (quando era stata prevista una sola direzione per il pericolo di crollo di un muro privato) e abolendo di fatto la scelta adottata a settembre di cambiare il senso di marcia verso Calenzano. Decisione, che aveva scatenato grosse proteste da parte degli automobilisti per l’aggravio di traffico che si verificava al confine con il territorio sestese con notevoli code a ogni ora del giorno. A far scattare il provvedimento un monitoraggio di oltre due mesi effettuato dal Comune: la viabilità nel tratto della strada è stata, ,"sorvegliata" da un dispositivo per contare il passaggio dei veicoli, sia in direzione Sesto che Calenzano. I dati rilevati, nei giorni lavorativi, hanno mostrato che in un primo momento il flusso in direzione del centro cittadino era inferiore rispetto a quello registrato verso Sesto ma, in seguito alla modifica dei tempi semaforici effettuati al confine di Settimello sul territorio sestese, i numeri si sono alzati e sono tornati sostanzialmente in linea. Si parla di una media di circa 4300 mezzi al giorno nel periodo di sperimentazione del senso unico in direzione Sesto, prima della chiusura delle scuole, e di circa 4250 veicoli a ottobre, in direzione Calenzano. Se in termini di numeri i dati sono stati pari è chiaro però che il cambiamento di senso non ha migliorato la viabilità, in particolare per quanto riguarda il congestionamento alla rotonda del Neto, aumentato negli orari di punta.

Intanto la proprietà del muro privato ha iniziato le procedure per l’abbattimento di alcune piante a ridosso del muro, che influiscono sulla sua stabilità. In questo periodo l’Amministrazione comunale si sta confrontando anche con la Sovrintendenza per verificare tempi e modalità della soluzione progettuale presentata dalla proprietà per arrivare a una fase esecutiva. Una volta definita la tipologia di progetto il Comune avrà modo di sperimentare l’installazione di un semaforo a senso unico alternato nella strettoia.