Viabilità Pronta una ’spacca Borgo’ "Meno traffico nel centro storico"

A Borgo San Lorenzo verrà aperta una nuova strada con l’obiettivo di alleggerire il traffico nel centro del paese, creando una viabilità alternativa. Era un’idea ipotizzata da molti anni, che ora la giunta borghigiana concretizza. In pratica si prolungherà via don Luigi Sturzo, che finora si ferma in via Fiume.

Adesso invece, costeggiando il torrente Le Cale, la si prolungherà di altri 150 metri fino a sboccare in piazza San Giovanni Bosco, al Ponterosso. "Stiamo dando il via ad un intervento da circa 400 mila euro di cui oltre 160 mila tratti dal bilancio del Comune e il restante da fondi Pnrr – afferma l’assessore ai lavori Pubblici e Mobilità Patrizio Baggiani –, intervento che andrà a completare una viabilità che fino ad oggi era carente".

Baggiani aggiunge poi che con "questi lavori avremo di fatto due vie che attraversano il capoluogo in direzione nordsud e viceversa, via Marconi e via don Sturzo, ciascuna ad un solo senso di marcia e con possibilità di sosta ai lati".

Un’opera fondamentale per la viabilità interna, che oltre "a migliorare il traffico – aggiunge Baggiani – consentirà di diminuire il flusso dei veicoli che attraversano il centro storico, di fatto fino ad oggi percorso obbligato per raggiungere alcune zone a Nord o a Est del capoluogo. Inoltre l’intervento porterà un rinnovamento anche estetico sia in piazza San Giovanni Bosco che nell’intera zona del Ponterosso".

Oltre ai 150 metri di nuova strada sarà anche ampliata l’attuale rotonda al Ponte Rosso, e adeguati i quattro rami di immissione. Prevista anche la piantumazione di venti nuovi alberi di pregio che andranno a sostituire le quindici vecchie piante, quasi tutte acacie.

Via Marconi cambierà senso di marcia: si andrà verso viale della Repubblica, mentre per dirigersi al Ponterosso dal viale si imboccherà via don Sturzo. I lavori sono in fase di cantierizzazione e saranno ultimati entro l’autunno.

Paolo Guidotti