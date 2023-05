Viabilità Padule, le proteste dei residenti arrivano in consiglio comunale

Una sola strada per accedere al quartiere e, nei fatti, anche una sola per uscire vista la difficoltà di ingresso sul battutissimo viale Togliatti da via Lino Chini. Anche dopo le spiegazioni dell’assessore alla Mobilità Claudia Pecchioli i residenti del quartiere di Padule continuano, per motivi di sicurezza, a chiedere una revisione della viabilità nella zona anche in considerazione del fatto che presto saranno occupati i 72 appartamenti realizzati in via Sarri, con ripercussioni evidenti oltre che sul traffico anche sulla sosta. La protesta e le richieste dei residenti di Padule saranno anche al centro di una interrogazione che il capogruppo di Italia Viva Gabriele Toccafondi porterà nel prossimo consiglio comunale. Nel documento presentato il consigliere ricorda che la viabilità nell’area di Padule risulta difficile per la chiusura, da molti anni, di via Sarri, che rappresentava l’accesso principale per l’intero quartiere e per il fatto che il ponte realizzato nell’ambito della nuova lottizzazione è solo pedonale. Per decongestionare la viabilità – sottolinea Toccafondi – potrebbe essere riaperta via Sarri oppure potrebbe essere prevista un’uscita da piazza San Bartolomeo su via Parri nella zona del Campo sportivo. Ipotesi poste all’attenzione del sindaco e della giunta cui comunque viene chiesto direttamente come intendano rispondere alle difficoltà fatte presenti con forza dai residenti del quartiere e "se è prevista la realizzazione di nuovi parcheggi nella zona".

Sandra Nistri