Viabilità nella piana, si cambia. I nuovi tracciati anti-traffico

Viabilità della piana scandiccese, servono nuovi tracciati per ridurre il traffico. Il primo sicuramente è lo sfondamento tra via Masaccio e via Roma, nello spazio dove si trovava la vecchia chiesa parrocchiale. Il secondo passaggio chiave sarà il bypass sud della Pisana.

Il progetto passerà dal recupero della strada nel tratto più antico e abitato, ossia da Olmo a Granatieri; si apre la necessità di creare un percorso alternativo per dirottare il traffico. Secondo un primo progetto, il tracciato parallelo dovrebbe essere dalla parte di via Lavanderia, partendo da via del Parlamento Europeo. Da qui sarà realizzata una nuova viabilità di collegamento che dovrebbe arrivare fino alla zona di Castelpulci.

In più un nuovo tratto che da via Castelpulci potrebbe arrivare fino in via Meucci e da lì ricongiungersi sulla Pisana in vista del nuovo svincolo con la Fi-Pi-Li che sarà realizzato per sostituire l’uscita di Lastra a Signa. In direzione Arno invece la Pisana ha un altro bypass, che è quello della zona industriale con inizio in via delle Nazioni Unite, e fine in via Barontini a San Colombano.

La variante ‘sud’ cioé quella pedecollinare sarà collegata al quartiere di Vingone grazie alle le strade che costeggiano il deposito della tramvia di Villa Costanza. Interventi fatti grazie alle opere di urbanizzazione per il deposito o realizzati grazie ad Autostrade per l’Italia.