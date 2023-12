Viabilità Missione zero traffico. Ecco la nuova rotonda in via Bosco

E’ sicuramente una delle maggiori novità, negli ultimi anni, per gli assetti viari, del capoluogo di Borgo San Lorenzo. Così, dopo lavori una volta tanto andati spediti, è stata inaugurata la nuova rotatoria in via San Giovanni Bosco e soprattutto, questa la novità più grande, il prolungamento di via don Sturzo che ora unisce due delle arterie principali, viale IV Novembre e viale della Resistenza a nord, viale Giovanni XXIII a sud. "L’apertura di Via Don Luigi Sturzo era uno degli obbiettivi del nostro programma – sottolineano il sindaco Paolo Omoboni (foto) e l’assessore ai Lavori Pubblici Patrizio Baggiani -. Con la realizzazione del tratto finale di via Sturzo, da Via Fiume a Piazza San Giovanni Bosco, di fatto creiamo una doppia viabilità lungo il torrente le Cale per consentire ai mezzi di entrare e uscire dal centro storico diminuendo il traffico in quest’area. Con questi lavori ora abbiamo infatti due viali che attraversano il capoluogo in direzione nordsud e viceversa. Il lavoro ci consente di operare anche una profonda riqualificazione dell’intera area con nuovi arredi, piantumazione di alberi di pregio in sostituzione delle acacie rimosse, un percorso pedonale e una migliore sistemazione dei parcheggi sia per la rimodulazione di quelli della piazza che per i nuovi lungo la via". Sicuramente per la viabilità intorno al ponte Rosso, e nell’area che un tempo di chiamava "dell’ovonda", è un bel cambiamento. E’ ancora presto per capire benefici ed eventuali problemi, ma sicuramente si sono raddoppiate le strade, con una diluizione del traffico e una diminuzione dei passaggi da corso Matteotti e dal centro storico. Da segnalare che è cambiato il senso di marcia sia in via Marconi, ora percorribile dal Ponte Rosso verso viale della Resistenza, che in via Don Sturzo ora transitabile da viale Resistenza verso piazza San Giovanni Bosco. Inoltre gli amministratori borghigiani sottolineano, a confutare le critiche che non sono mancate, come il numero degli spazi di sosta non sia diminuito, ma aumentato di qualche unità. Tra i commenti sentiti tra i passanti anche un buon apprezzamento per il nuovo camminamento lungo le Cale. L’intervento ha avuto complessivamente un costo di circa 400 mila euro, con 160 mila euro dal bilancio comunale e la restante parte da fondi Pnrr.

Paolo Guidotti