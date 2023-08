Viabilità: Legambiente protesta a Lastra a Signa contro nuovo ponte e strade alternative

Protesta del circolo Legambiente ‘Di là d’Arno’ di Lastra a Signa contro la futura viabilità delle Signe, che prevede un nuovo ponte sul fiume e strade alternative a via Roma e via Livornese. I volontari hanno espresso il loro dissenso appendendo alcuni striscioni all’interno del parco fluviale lastrigiano. "A causa delle nuove opere saranno gravemente invasi i parchi cittadini - scrivono - tanto cari ai cittadini e utili al miglioramento della qualità delle loro vite: il fluviale di Lastra e i Renai di Signa". Secondo Legambiente, dal nuovo ponte sull’Arno "arriveranno oltre 40mila veicoli, per il 30% Tir. Questo traffico si riverserà su Via Arte della Paglia e all’interno di un’area naturalistica di interesse diffuso. Teniamo infine a ricordare, nel rispetto dei ruoli, che è ancora pendente un ricorso legale al Presidente della Repubblica e fino a quando il Consiglio di Stato non si sarà pronunciato difficilmente le opere potranno essere iniziate".