Viabilità Autovelox sì, zona 30 no

di Paolo Guidotti

Tornano attivi gli autovelox fissi a Borgo San Lorenzo, e si riaccendono le polemiche. Perché le multe ricominciano a fioccare. Così fioccano le solite accuse al Comune di voler far cassa in modo facile. Anche se, è il caso di Sagginale, la prima località dove gli impianti di controllo della velocità sono stati attivati, non mancano alcuni residenti che difendono invece la scelta, visto che sulla strada provinciale dove l’autovelox è in funzione da qualche tempo, si correva troppo. Ora invece due nuovi apparecchi, di foggia e colori diversi dal solito, sono stati installati in via Caiani. Nelle due direzioni, una per chi va verso Vicchio e l’altra per chi entra a Borgo San Lorenzo.

"Non vogliamo fare multe, ma spingere i cittadini a rispettare il limite di velocità di 50 chilometri orari – fa notare l’assessore alla Mobilità Patrizio Baggiani –, lungo una strada come via Caiani dove si affacciano tantissime attività molto frequentate, a cominciare dal polo scolastico superiore Giotto Ulivi e Chino Chini e ogni giorno vi gravitano qualcosa come duemila persone, tra studenti e personale, e ci sono pire gli impianti sportivi dove si fa calcio, tennis, nuoto, basket, e ancora la residenza sanitaria, il cimitero, esercizi commerciali, imprese e abitazioni. E’ una strada dove spesso vengono segnalate velocità troppo sostenute. In nessun caso noi vogliamo vessare i cittadini, far cassa o adottare comportamenti punitivi, vogliamo solo che sia garantita la sicurezza".

Al momento gli autovelox su via Caiani non sono ancora entrati in funzione, ma saranno attivi tra qualche giorno. Intanto il Comune ha preavvertito. Del resto in via Caiani non manca il traffico: recenti rilevazioni hanno conteggiato oltre 5000 veicoli in transito ogni giorno.

L’amministrazione comunale ribadisce un altro aspetto importante. Lo fa il sindaco, con un video diffuso sui social: "Forse il messaggio che abbiamo passato attraverso i post ed i comunicati stampa non è stato chiaro", dice Paolo Omoboni. In particolare per quanto riguarda il limite di velocità. Perché nei giorni scorsi a Borgo San Lorenzo si è iniziato a discutere dell’introduzione di "zone 30" e c’è chi teme e sostiene che quello sia il limite rilevato dai nuovi autovelox di via Caiani. Il sindaco però smentisce e precisa: "Il limite di velocità resterà a 50 chilometri orari". Dei trenta all’ora si parlerà più avanti.