Viabilità al Matassino FdI va all’attacco a Figline Incisa

"Incomprensibile la decisione di istituire il senso unico in un tratto di via Togliatti al Matassino. L’amministrazione continua con sperimentazioni prive di senso e che nel caso specifico renderanno la già precaria viabilità della zona ancora più caotica e lenta".

I rappresentanti di FdI Enrico Venturi, Valentina Trambusti e la consigliera comunale Giorgia Arcamone criticano la scelta del Comune di cambiare la viabilità a Matassino in via sperimentale in occasione dell’avvio dei lavori per l’ampliamento della rotatoria su via Toti. Il tratto di via Togliatti compreso tra via Einaudi e via Mameli (conosciuta anche come via Fornacina Brachetti) è diventato a senso unico proprio verso Mameli. In direzione opposta non è più possibile svoltare e utilizzare via Togliatti come "scorciatoia" per tornare verso via Nenni, ma si dovrà arrivare fino alla rotonda che la mette in comunicazione con via Mameli.