Viabilità a Padule, la scontro in consiglio: "Sempre peggio, il Comune non se ne occupa"

Non arrivano notizie confortanti per i residenti di Padule che, da tempo, stanno protestando per la viabilità della zona, con sole due strade a disposizione per uscire dal quartiere, e per la mancanza di parcheggi viste anche le nuove edificazioni. Le soluzioni, infatti, secondo la risposta data dalla vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici e Mobilità Claudia Pecchioli (nella foto) presentata dal capogruppo di Italia Viva Gabriele Toccafondi , non saranno a brevissimo termine: "Dalle prime analisi – scrive infatti – l’apertura di ulteriori uscite (ad esempio sfruttando l’immissione di via degli Olmi su via Parri) non sembrerebbe consentire lo svolgimento delle manovre in sicurezza per pedoni e veicoli. Tenuto conto di questi elementi di non facile soluzione abbiamo chiesto che la viabilità di Padule sia oggetto di un approfondimento specifico da parte dei progettisti del piano del traffico che è attualmente in corso di aggiornamento". In particolare – aggiunge Pecchioli – la richiesta fatta dal Comune è di ipotizzare "delle soluzioni che tengano conto della situazione attuale ma anche delle previsioni del Piano Operativo Comunale in corso di approvazione, eventualmente attuando anche delle sperimentazioni quando ritenute utili". A complicare le cose anche la necessità di fluidificare la viabilità della zona ma allo stesso tempo evitare che Padule venga utilizzato come bypass della Mezzana- Perfetti Ricasoli o di viale Togliatti. Una risposta, dunque, interlocutoria che non soddisfa i residenti esasperati né il consigliere Toccafondi che da tempo segue la questione: "Un anno fa – replica l’esponente IV - il vicesindaco in consiglio rispose ad una mia interrogazione e sembrava che una soluzione fosse possibile. Con una nuova interrogazione scritta ho avuto l’impressione che il Comune non abbia intenzione di occuparsi dei parcheggi della zona né di ipotizzare nuova viabilità. Intanto la situazione peggiora, le aree verdi sono lasciate a se stesse e i cittadini segnalano problemi di sicurezza e abbandono rifiuti".

Sandra Nistri