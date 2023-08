Via Volterrana, partono i lavori alla rete idrica Occhio a divieti e restringimenti

Sono partiti ieri in via Volterrana i lavori per i nuovi allacci alla rete idrica con la chiusura il tratto tra via Senese e via San Michele delle Campora. Fino al 4 agosto saranno in vigore anche ulteriori provvedimenti necessari anche per la viabilità alternativa: si tratta del cambio di senso in via Senese (che da via del Cremani diventa verso via San Francesco d’Assisi) e in via Borsi (che da via San Giovanni da Capistrano diventa verso via Santa Chiara). Itinerari alternativi per i veicoli provenienti dal centro città e diretti verso ImprunetaCertosa: via Senese-bypass del Galluzzo-via Cassia.