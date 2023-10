Via Siena chiede aiuto: "Siamo lo sgabuzzino della Fipili, ora basta"

Via Siena è finita al centro delle cronache questa estate per il caso della sparizione del birraio Cristian Mancianti in seguito all’aggressione di balordi (fu ritrovato in stato confusionale in Valdarno). La strada, un tempo pregevole periferia residenziale nel rione di San Quirico, finì sotto i riflettori per lo stato di degrado in cui versava. Quel degrado non è mai passato e i residenti urlano ancora all’abbandono: al centro delle proteste le postazioni dei nuovi cassonetti davanti alle case. Via Siena è infatti una delle prime traverse all’uscita della FipilI e qui casca l’asino: è il primo punto per il gran flusso di pendolari ogni giorno diretti a Firenze per buttare la spazzatura da tutto l’hinterland, ma ancor peggio è un punto isolato la sera e offre una veloce via di arrivo e di fuga per chi deve smaltire ingombranti. E così si formano montagne di rifiuti. Prima i cassonetti erano sul transitatissimo viale Piombino, sotto gli occhi di tutti e quindi l’abbandono era disincentivato. Con l’autunno però sta tornando a farsi sentire in tutta la sua prepotenza. "Da quando sono stati introdotti questi cassonetti a maggio lasciano i rifiuti sempre sul marciapiede – testimonia Stefania Cozza, che abita davanti a quei bidoni incriminati – ingombranti, materassi, mobili, giochi. Invece di chiamare Alia li gettano davanti a casa nostra. Alia passa a svuotare i cassonetti, ma il camion della raccolta ordinaria non può ritirare quegli ingombranti. Un materasso è rimasto lì più di una settimana. Dal nostro cancello, è impossibile uscire per la puzza. Siamo così stanchi che non sappiamo più cosa fare, abbiamo scritto mail e pec aL Comune, abbiamo chiesto un incontro al presidente di quartiere Dormentoni, ma nessuno ci ha mai considerato. La consigliera di quartiere Ilaria Tesi invece ci ha seguito e si è impegnata molto, ma la situazione persiste".

"Forse si è voluto nascondere il sudicio sotto al tappeto? – si domanda – Hanno spostato i cassonetti nelle strade laterali così che i turisti che escono dalla Fipilì non vedano il sudicio e quindi li hanno messi nelle strade laterali? Vorremmo che fossero tolti dalle nostre abitazioni e rimessi davanti alle fabbriche dove non ci sono case".

Carlo Casini