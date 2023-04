Via San Giovanni "Ripristinato il tombino"

Il tombino che era sprofondato martedì pomeriggio in via San Giovanni a San Frediano è stato subito risistemato: lo comunica l’assessore alla Mobilità, Stefano Giorgetti. La buca che si era creata aveva causato non pochi mal di pancia tra residenti e negozianti che lamentano un generale stato di abbandono. "Il tombino è stato subito riparato a poche ore dalla segnalazione - spiega Giorgetti - è stato sicuramente un mezzo pesante parcheggiato male sul marciapiede che ha provocato la rottura e che quindi, oltre all’infrazione, ha causato un danno all’amministrazione". A proposito dei problemi dei mezzi di carico e scarico, l’assessore ricorda che è vicina alla partenza la nuova organizzazione degli spazi sosta riservati ai corrieri: saranno messi dei sensori che segnaleranno direttamente alla municipale chi sfora il tempo limite.