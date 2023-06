Via Palazzuolo nel mirino Sequestri ai negozianti e blitz con l’unità cinofila "Controlli palmo a palmo"

Tredici chili di pesce avariato sequestrati in un minimarket e una denuncia a carico del titolare per commercio di sostanze alimentari nocive oltre a cinque sanzioni. E’ il risultato dell’operazione via Palazzuolo. Nello scaffale dedicato a prodotti ittici dell’attività della strada erano esposte una sessantina di confezioni totalmente prive di qualsiasi indicazioni circa la natura del prodotto, produzione ed importazione, data di confezionamento e di scadenza.

Sulle scatole era presente solo il prezzo e all’interno c’erano quelli che sembravano essere tranci di pesce, tutti ammuffiti. Nel corso del blitz, al quale ha partecipato anche l’assessore alla Sicurezza, Benedetta Albanese e diretto dal comandante della municipale Francesco Passaretti, è stata impiegata l’unità cinofila. Complessivamente sono stati controllati cinque negozi: due le sanzioni elevate per mancata esposizione dei prezzi, una per la vendita di superalcolici in un minimarket privo del servizio igienico e con superficie inferiore a 40 metri quadrati. Un segnale per far sentire la presenza della legallità in una zona viatale del centro storico che da tempo chiede aiuto e controlli.

Alla Fortezza l’intervento dell’unità cinofila con la la springer Viola ha permesso, invece, di recuperare dieci grammi di hashish. "Proseguiamo a battere palmo a palmo il territorio con blitz e servizi capillari e costanti su tutti gli aspetti rilevanti della sicurezza urbana commenta l’assessora Albanese – l’intervento scattato nella serata di mercoledì rientra nell’ambito di azioni più mirate di controllo del territorio che hanno riguardato, negli ultimi tempi, soprattutto via Palazzolo e le zone limitrofe".

Intanto in via Palazzuolo le segnalazioni sono quotidiane: risse e spaccio alla luce del sole sono all’ordine del giorno. "Bisogna andare avanti in questa direzione con controlli costanti. Solo con un capillare presidio del territorio possiamo combattere l’illegalità" sottolinea Andrea Boccherini, portavoce del comitato Palomar Palazzuolo.

La zona, su iniziativa del Grand Hotel Adriatico di via Maso Finiguerra, nelle settimane scorse ha lanciato una specie di colletta anti degrado per finanziare un intervento di riqualificazione a cura dei Custodi del Bello, costola della onlus Angeli del bello. Dopo aver ripulito da scritte e adesivi l’ex cinema e riverniciato la facciata, i custodi del decoro intanto si sono spostati lungo via Maso Finiguerra, in via dell’Albero e in via Palazzuolo. Intanto l’assessore Albanese promette pugno duro: "Analoghe operazioni volte al rispetto della legalità - conclude - saranno ripetute nelle prossime settimane".

Rossella Conte