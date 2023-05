Firenze, messa in sicurezza di via Niccolò da Tolentino

Firenze, 13 maggio 2023 - Marciapiedi più ampi e un nuovo attraversamento pedonale. É quando prevede il progetto approvato dalla giunta comunale su proposta dell'assessore alla mobilità Stefano Giorgetti e che riguarda via Niccolò da Tolentino, per la precisione l'intersezione con la viabilità interna a servizio degli immobili sul fronte dei numeri civici pari nei pressi della fermata bus.

In dettaglio, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, saranno allargati i marciapiedi su entrambi i lati del tratto di strada che si immette sulla viabilità principale in modo da migliorare la visibilità e realizzato un nuovo attraversamento pedonale.

Previsti anche il rifacimento della segnaletica e l'installazione di parapedonali per evitare la sosta non autorizzata. "Proseguono gli interventi per la sicurezza stradale – ha dichiarato l'assessore Giorgetti -. Quello per via Niccolò da Tolentino è un progetto puntuale ma significativo perché interessa una intersezione molto frequentata perché vicino alla fermata del trasporto pubblico".

Niccolò Gramigni