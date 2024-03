Via Monti ’sbarrata’ dal mercato. Disagi per i banchi lungo la strada

Via Monti ‘sbarrata’ tutti santi giorni all’altezza di piazza Togliatti. Protestano i residenti della zona per l’assurda situazione che si è venuta a creare con la decisione di non mettere il mercatino rionale quotidiano dentro la piazza, ma sulla strada che unisce le due vie Monti e Foscolo. Il risultato è che quotidianamente l’accesso viene sbarrato dai banchi, e dalle auto che parcheggiano in maniera selvaggia proprio alla confluenza della via sapendo che non è praticabile. "Questa situazione è assurda – raccontano le persone che vivono nella zona. Abbiamo chiesto all’amministrazione di spostare questo mercato rionale, rimetterlo nella piazza. Perché con la strada non transitabile non solo è difficile spostarsi, ma nel caso in cui ci sia un intervento d’emergenza, i mezzi di soccorso hanno difficoltà a passare". La decisione di spostare il rionale dalla piazza fin sulla strada, venne presa ai tempi del covid. In quei momento, venne allestito il mercato come in tempo di fiera, si posizionavano i banchi del fierone. Il risultato fu ritenuto soddisfacente in termini di logistica, in quanto manteneva la piazza Togliatti libera per il parcheggio e ugualmente libera la viabilità circostante. Chi vive su via Monti però non ha gradito lo spostamento, perché va a sacrificare la mobilità interna di una strada dove ci sono negozi, parcheggi e dove ci sono comunque molti mezzi in movimento. I residenti hanno annunciato una petizione per chiedere al comune di trovare una nuova soluzione che tenga conto di questa esigenza".