Firenze, ancora paura in via Maragliano: lite a colpi di bastone

Firenze, 16 giugno 2023 – Una lite con un bastone alle 9.30 di mattina che è cominciata in via Maragliano ed è finita in via Cassia passando da piazza San Jacopino. Secondo quanto raccontato dagli abitanti del Comitato Cittadini attivi San Jacopino, questa mattina due uomini stranieri si sono fronteggiati sotto gli occhi increduli dei passanti. A un certo punto sarebbe spuntato anche un bastone.

“C'era chi chiedeva aiuto, chi diceva di chiamare polizia e carabinieri. Non di sera ma di mattina. Assurdo tutto questo” sottolinea il presidente Simone Gianfaldoni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. "Ormai la situazione sicurezza nel quartiere è peggiorata – prosegue Gianfaldoni -, risse e furti sono all'ordine del giorno. Molti commercianti stanno pensando di munirsi di un impianto di videosorveglianza o di potenziare quello che già hanno. Sia all'interno che all'esterno delle proprie attività. Siamo molto stanchi, servono maggiori controlli, noi come comitato non ci stancheremo di ripeterlo. Non vogliamo parole ma fatti".

