Via libera al terzo mandato . Sindaci ancora indecisi . Sono più i passi indietro

Sette sindaci. E’ questo il numero dei primi cittadini della provincia di Firenze che in base alla nuova norma potranno scendere in campo per la terza volta. La legge introdotta giovedì, infatti, permetterà loro di ricandidarsi per un terzo mandato nei comuni che hanno dai 5 ai 15mila abitanti. E anche nelle dinamiche elettorali dell’hinterland questo cambio di rotta potrebbe mischiare le carte in tavola.

FIESOLE

Partendo da Fiesole, il primo cittadino Anna Ravoni ha già fatto sapere che che non si ricandiderà: "Noi Cittadini per Fiesole, abbiamo fatto le nostre scelte e andiamo avanti con il candidato Renzo Luchi, già indicato da tempo – spiega il sindaco - due mandati sono sufficienti". Per Ravoni infatti il mandato di sindaco, come accade per quello delle alte cariche aziendali o per i militari, dovrebbe finire dopo dieci anni: "Così da garantire l’alternanza" conclude.

SCARPERIA E SAN PIERO

Il sindaco Federico Ignesti, deve sciogliere la riserva. E per ora non parla. Anche se le indiscrezioni indicano che la tentazione di fare altri cinque anni come primo cittadino sia forte. Per Ignesti sarebbe un terzo mandato… e mezzo. Perché era già sindaco di Scarperia; poi ci fu la fusione con San Piero a Sieve ed è ripartito da zero, nel 2014. Ed ora c’è questa possibilità. Già qualche settimana Ignesti lo disse: "Ci penseremo insieme, nel partito e nella coalizione".

BARBERINO DI MUGELLO

La decisione più recente è quella del sindaco Giampiero Mongatti. Che sul piano personale riconosce di avere ancora "la forza e la passione per ricoprire il ruolo". Ma di aver deciso per il no "Ho constatato che l’incertezza totale che ancora gravava su questa possibilità facesse sì che ormai fosse tardi e che si dovesse privilegiare l’inizio di un percorso che avesse ll tempo necessario per fare tutti i passaggi opportuni".

DICOMANO

Stefano Passiatore la sua decisione l’aveva già maturata da settimane: "Dopo dieci anni – spiegava - un sindaco ha esaurito la spinta propulsiva e ha già dato la parte principale del suo entusiasmo. Io credo di aver già dato il mio contributo. Quindi non vedo nessun motivo per riproporre la mia candidatura a sindaco. Dieci anni sono stati lunghi. Registro questa sensazione di aver sparato già le cartucce più importanti. Quindi ben venga il rinnovamento".

VAGLIA

Leonardo Borchi, sindaco di Vaglia. Anche lui, in precedenza, aveva chiarito che non si sarebbe ricandidato. Non è però un ritiro dalla politica, con l’intenzione di essere presenti come gruppo alle elezioni. Ma per lui basta così, e spiega la decisione con "il desiderio di dedicare tempo a ciò che fino ad ora ho trascurato e con la necessità di dare rinnovamento dopo due mandati".

GREVE IN CHIANTI

Il sindaco Paolo Sottani, invece, non si sbilancia troppo: " Al momento non ho alcuna nota da evidenziare – dice – . Ho intrapreso una serie di valutazioni e verifiche con la giunta e i gruppi ma attendo di compiere una analisi approfondita e soprattutto condivisa prima di prendere qualsiasi decisione" conclude.

BARBERINO TAVARNELLE

Il sindaco David Baroncelli non fa scatti in avanti, ma non sbatte nemmeno la porta: "Per quanto riguarda una mia possibile candidatura, abbiamo aperto una discussione con le parti politiche e le varie realtà del territorio. È in corso una fase interlocutoria incentrata sul dialogo e sulla condivisione".