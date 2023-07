Via le finestre alla De Amicis

Primi mesi di lavoro alla scuola De Amicis di Pontassieve, e un investimento di circa 4,3 milioni di euro sull’edificio collegati a fondi Pnrr e destinati alla messa in sicurezza del territorio e degli edifici oltre ai finanziamenti Conto Termico del Gse per l’efficienza energetica. I lavori permetteranno di raggiungere un maggiore livello di sicurezza come definito dalla normativa grazie all’adeguamento degli elementi strutturali della scuola. All’interno del progetto trovano spazio anche interventi di riqualificazione energetica finalizzati alla riduzione dei consumi e al miglioramento del comfort ambientale, mediante la sostituzione di tutti gli infissi esterni, un nuovo impianto di riscaldamento, un nuovo impianto idrico sanitario per la produzione di acqua calda collegata a pannelli solari termici. Completerà l’intervento il rinnovamento dell’impianto elettrico ad alta efficienza energetica. Gli spazi interni saranno rimodulati nel rispetto delle esigenze didattiche della Scuola, in accordo con la Direzione Didattica, e l’immobile potrà ospitare 250 alunni, aule didattiche, laboratori, palestra e refettorio. "Un intervento importante - dicono la Sindaca Monica Marini e l’Assessore ai lavori pubblici Filippo Pratesi - sul plesso storico del nostro territorio".