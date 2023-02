Firenze

Ancora rapine e pure furti di motorini. Rifredi senza pace, da qualche settimana a questa parte: nei pressi della chiesa di via delle Panche, venerdì pomeriggio, un altro ragazzino è stato rapinato del cellulare.

Presentata una nuova denuncia.

Il quartiere è in fibrillazione, per l’escalation di microcriminalità che non sta risparmiando soprattutto i giovanissimi.

Ma giovanissimi sarebbero anche gli autori di queste rapine - quasi sempre il bottino consiste in smartphone o auricolari ’Airpods’ - o furti. Alcuni minori del quartiere sono stati sorpresi a bordo di un motorino rubato.

Del fenomeno Rifredi se ne stanno occupando i carabinieri, a cui, in questi ultimi giorni, si sono rivolti diversi genitori, e la procura dei minori di via della Scala.

Una denuncia è stata presentata anche dai dirigenti della squadra di calcio della Virtus Rifredi: durante gli allenamenti, martedì scorso, sono stati letteralmente saccheggiati gli spogliatoi. I calciatori degli Allievi al loro ritorno dal campo non hanno trovato più nulla: né indumenti, né soldi, né smartphone.

ste.bro.